Jay-Z strijkt bijna 300 miljoen op met verkoop streamingdienst

15:53 Kim Kardashian (40) en Kanye West (43) zitten in het midden van hun scheidingsprocedure, maar uiteraard zijn ze alvast elk hun eigen weg gegaan. Kim woont nog steeds in hun oude huis in de Hidden Hills van Hollywood, terwijl Kanye volgens geruchten al is teruggekeerd naar zijn ranch Wyoming. “Kim zal waarschijnlijk het huis mogen houden, dat is beter voor de kleintjes.”