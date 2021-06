Jay-Z klaagt medeoprichter Roc-A-Fella Records aan: “Dit is diefstal”

Celebrities Angelina Jolie: “Drie van onze kinderen wilden getuigen tegen Brad Pitt”

18 juni Dat Maddox (19), de oudste zoon van Brad Pitt (57) en Angelina Jolie (46), tegen zijn vader wilde getuigen in het voogdijproces, wisten we al. Maar nu blijkt dat er nog een paar kinderen hun zegje wilden doen in de rechtbank. Dat schrijft Us Weekly, die rechtbankdocumenten kon inkijken.