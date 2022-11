Jay Leno zwaar verbrand in het gezicht na brand in garage

TMZ meldde al dat Jay Leno zondag werd opgenomen in het ziekenhuis nadat er brand was uitgebroken in zijn garage in Los Angeles. Een van de auto’s zou in brand gevlogen zijn, waarna Leno verbrand raakte in het gezicht. In een reactie aan Variety heeft de voormalige talkshowhost nu laten weten dat zijn verwondingen “ernstig” zijn, maar dat hij stabiel is. “Ik raakte serieus verbrand door een benzinebrand. Ik ben oké. Ik heb gewoon een week of twee nodig om er weer bovenop te komen.”