Jay Leno krijgt huidtransplantatie na zware brand in garage

De operatie ging door in het The Grossman Burn Centre in Los Angeles waar de voormalige talkshowhost nu al enkele dagen verblijft. Volgens artsen stelt Leno het redelijk goed. Later deze week moet de komiek wel nog een tweede keer onder het mes. “Ik heb enkele serieuze brandwonden opgelopen, maar ik ben oké”, klonk het eerder al in een interview met ‘The Mirror’. Binnen een paar weken ben ik weer de oude.”

Peter Grossman, de arts van Jay Leno, heeft daarnaast ook nog een update gegeven over de gezondheidstoestand van de voormalige talkshowhost. Volgens Grossman kan Leno al weer lachen. Daarnaast zou hij ook koekjes uitgedeeld hebben aan de aanwezige kinderen. Zondag raakte bekend dat Jay Leno werd opgenomen in het ziekenhuis nadat er brand was uitgebroken in zijn garage in Los Angeles. Een van de auto’s zou in brand gevlogen zijn, waarna Leno verbrand raakte in het gezicht.