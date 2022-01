Javier Bardem verkleedde zich in een Bondgirl op de set van ‘Skyfall’

Tijdens de talkshow bespreken de acteurs hun rollen in ‘No Time to Die’ en ‘Being the Ricardos’. De twee stonden ook al eens samen op de set tijdens ‘Skyfall' en beleefden toen veel plezier. Zo gaf Bardem toe dat hij op een bepaald punt uit een taart sprong om zijn tegenspeler te verrassen op z'n verjaardag. “Ik zou die avond de Bond-girl zijn, en oh my god, dat was ik ook”, onthulde Bardem. “Ik zong ‘Happy birthday to you’ voor Daniel Craig, het was mijn beste imitatie ooit van Marilyn Monroe.”