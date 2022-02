Jason Statham en Rosie Huntington-Whiteley verwelkomen hun tweede kindje

In augustus kondigde Huntington-Whiteley aan dat ze voor de tweede keer zwanger was met een foto op Instagram. “ #ronde2", schreef ze toen in het bijschrift van de foto. Volgens Daily Mail zou een familielid hebben bevestigd dat Rosie ondertussen is bevallen van een dochter. Een week geleden postte het model nog enkele selfies waarop haar hoogzwangere bolle buik duidelijk zichtbaar was.

Rosie en Jason zijn al samen sinds 2010 en verloofden zich in 2016. Ze hebben zich nooit gehaast om te trouwen omdat geen “enorme prioriteit” was voor hen: “We kijken uit naar die tijd. Het is ook geen enorme prioriteit voor ons. We zijn zo gelukkig. Ik denk dat het leuk zal zijn om het te doen als de baby een beetje is opgegroeid en hij betrokken kan worden bij de bruiloft", zei Rosie nog in 2018. In 2017, een jaar na hun verloving, verwelkomden ze hun eerste kindje Jack Oscar.