Jason Momoa vraagt vakantiegangers niet naar Maui te komen

Politie lost bodycam­beel­den van nieuwste huiszoe­king in onderzoek naar moord op Tupac Shakur

De politie van Las Vegas heeft bodycambeelden vrijgegeven van de nieuwste huiszoeking in verband met het onderzoek naar de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat over de huiszoeking op 17 juli in het huis van een van de laatste levende ooggetuigen van de fatale schietpartij, Keefe D. De politie nam tijdens deze huiszoeking onder andere kogels in beslag, alsook verschillende tijdschriftartikelen over Tupac en zijn dood. Dat weet ABC News van een politiefunctionaris die op de hoogte was van het onderzoek, schrijft de Amerikaanse krant.