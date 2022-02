Jason Momoa en Lisa Bonet zouden een maand na hun breuk alweer samen zijn

Het lijkt erop dat Jason Momoa en Lisa Bonet hun huwelijk opnieuw een kans geven. Een vriend van de ‘Aquaman’-acteur vertelt dat ze van gedachten zijn veranderd over hun scheiding en dat ze weer samenwonen: “Jason is ongeveer twee weken geleden weer bij Lisa ingetrokken”, vertelde de insider aan Hollywood Life. “Ze hebben besloten om aan dingen te werken in plaats van de handdoek in de ring te gooien, omdat ze zoveel in elkaar hebben geïnvesteerd.” De twee kinderen van het koppel, dochter Lola (14) en zoon Nakoa-Wolf (13), zijn dan ook heel blij dat hun hun ouders “hun huwelijk een nieuwe kans hebben gegeven”, zei de bron, eraan toevoegend dat iedereen hoopt dat ze “deze keer het kunnen laten werken.”

“Verschillende richtingen”

Jason en Lisa, die in oktober 2017 trouwden, kondigden in januari hun scheiding aan in een sindsdien verwijderde Instagram-post. “We hebben allemaal de druk en veranderingen van deze tijden gevoeld. Een revolutie ontvouwt zich en onze familie is geen uitzondering”, zei het koppel in een gezamenlijke verklaring op het Instagramaccount van Jason. “En dus delen we het nieuws dat we uit elkaar gaan.”

Hun verklaring vervolgde: “We delen dit niet omdat we denken dat het nieuwswaardig is, maar zodat als we verder gaan met ons leven we dat met waardigheid en eerlijkheid kunnen doen. De liefde tussen ons gaat door, evolueert op een manier die gekend en beleefd wil worden. We laten elkaar vrij om te zijn wie we leren te worden. Onze toewijding in dit leven is aan onze kinderen. We leren onze kinderen wat mogelijk is. Moge de liefde zegevieren.”

In januari beweerde E! News dat de scheiding van Jason en Lisa werd veroorzaakt door hun “verschillende” richtingen in het leven. “Jason is erg gefocust op zijn carrière en wil werken. Hij heeft succes gevonden en het drijft hem en is erg bevredigend”, deelde een bron met de site. “Lisa wil in LA zijn en is niet geïnteresseerd om voor langere tijd met hem op locatie te gaan.”

