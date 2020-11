Jason Momoa diep in schulden na ‘Game of Thrones': “We waren aan het verhongeren”

Hoe geliefd ook, het personage Khal Drogo was slechts één seizoen te zien in ‘Game of Thrones’. Pech voor acteur Jason Momoa, die bovendien een tijdje geen grote rollen meer vast kon krijgen. Rekeningen betalen werd moeilijk, vertelt de acteur, die twee kinderen heeft met echtgenote en actrice Lisa Bonet (52), in InStyle Magazine. “Ik bedoel, we waren echt aan het verhongeren na ‘Game of Thrones’. Ik kon geen werk krijgen. Het is een serieuze uitdaging wanneer je kinderen hebt en tot over je oren in de schulden zit.”