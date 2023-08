Jason Alexander, ex-man met wie Britney Spears 55 uur getrouwd was, gearresteerd voor stalking

Jason Alexander, die zichzelf in 2004 de volle 55 uur ‘de man van’ zangeres Britney Spears mocht noemen, wordt verdacht van stalking. Hij is opgepakt en zit momenteel vast in een gevangenis in Tennessee. Wie hij zou stalken is niet duidelijk. Er is een borgsom van 50.000 dollar, zo’n 45.000 euro vastgelegd waardoor hij tijdelijk zou kunnen vrijkomen. Het is nog niet bekend wanneer hij voor de rechter moet verschijnen.