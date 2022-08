“Jarenlang had ik visioenen, tot Ellen me aan de deur zette”: actrice Anne Heche op 53-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse actrice Anne Heche is overleden na een week in het ziekenhuis. Vrijdag reed ze met haar blauwe Mini Cooper in op een woning in Mar Vista, Los Angeles, die daarop in brand vloog. Anne - onder invloed van cocaïne - zat klem en kon pas na zo'n uur bevrijd worden uit haar wagen, toen de brand eenmaal geblust was. Sindsdien lag ze in coma in het ziekenhuis, met zware brandwonden en een ernstig longletsel. Haar toestand was kritiek, liet haar woordvoerder weten. “Vermoedelijk wordt ze niet meer wakker. Ze heeft zware hersenschade opgelopen en wordt nu in leven gehouden om te bepalen of haar organen nog levensvatbaar zijn. Het was haar keuze om orgaandonor te zijn.” Vrijdagavond liet haar familie weten dat ze van de beademing was gehaald en dus overleden was. Ze was 53.