“Jarenlang deed ik niets met de pijn om de verkrachting. En toen kreeg ik kanker”: dit is ‘The Nanny’-ster Fran Drescher

Celebrities Demi Lovato over nasleep overdosis: "Blinde vlekken in mijn zicht”

De Amerikaanse zangeres Demi Lovato (30) heeft in een recent interview openhartig verteld over haar drugsverleden en de nasleep van haar overdosis in 2018. Toen ging het helemaal mis en kreeg ze op korte tijd drie beroertes. Nu, vijf jaar later, heeft ze blijvende hersenschade overgehouden.