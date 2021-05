Jaren later tijd voor een tweede kans? Ex-minnaars Jennifer Lopez en Ben Affleck zoeken elkaar weer op

Stiekeme ontmoetingen op haar landgoed, samen gezellig in de auto, een vakantie naar Montana ... Ex-minnaars Jennifer Lopez en Ben Affleck steken steeds minder onder stoelen en banken dat ze opnieuw volop genieten van elkaars gezelschap. De ontmoetingen begonnen na Jennifers terugkeer uit de Dominicaanse Republiek, waar ze verbleef voor de opnames van de film ‘Shotgun Wedding’. Het was ook daar dat zij en ex-honkballer Alex Rodriguez een laatste, vergeefse, poging ondernamen om hun relatie van vier jaar te redden. Ben zelf is weer single sinds zijn breuk in januari met de zestien jaar jongere Cubaanse actrice Ana de Armas. Zij hadden elkaar eind 2019 leren kennen op de set van de prent ‘Deep Water’. Ana, binnenkort te zien in de nieuwe James Bond No Time To Die, kon blijkbaar niet aarden in Los Angeles, terwijl Ben er wil blijven voor zijn drie kinderen. De kwestie werd het koppel kennelijk te veel, maar de meeste Hollywoodwatchers zagen toch al nooit veel toekomst in de relatie.