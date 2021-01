Jared Leto is Oscar al drie jaar kwijt: “Niemand wilde het me vertellen”

“Ik ontdekte dat de award al zo'n drie jaar vermist is", vertelt Jared Leto in ‘The Late Late Show With James Corden’. “Ik had geen flauw idee. Ik denk dat niemand het me wilde vertellen.”

De acteur heeft wel een vermoeden waar hij het beeldje is kwijtgeraakt. “Ik ben verhuisd", legt hij uit. “En sinds de verhuizing is het beeldje op magische wijze verdwenen.” In z'n nieuwe huis is de Oscar in ieder geval niet te vinden. “Ik hoop dat het in goede handen is, waar het ook is", haalt hij de schouders op. Leto denkt dus dat iemand anders de award ondertussen in z'n bezit heeft. “Dat is zeker een mogelijkheid, ja. Het is niet iets dat je per ongeluk in de vuilnisbak gooit. Dus hopelijk zorgt iemand er goed voor!”

1. Angelina Jolie. De Amerikaanse won in 2000 een Oscar voor beste bijrol voor haar werk in ‘Girl, Interrupted’. Ze gaf het beeldje cadeau aan haar moeder, maar toen die in 2007 overleed, bleek de award nergens te vinden.

2. Jeff Bridges. Na verschillende keren genomineerd te zijn, won Bridges in 2010 eindelijk een Oscar voor z'n rol in ‘Crazy Heart’. Helaas verloor hij het beeldje al snel uit het oog. “Sinds vorig jaar is het al op verschillende plaatsen geweest", vertelde hij één jaar na z'n overwinning. “Maar ik heb het al een tijdje niet meer gezien.”

3. Whoopi Goldberg. In 1991 mocht Goldberg met een Oscar naar huis, voor haar rol in ‘Ghost’. Maar het beeldje werd al snel vuil en dus stuurde de actrice het terug naar The Academy voor een grondige schoonmaakbeurt. Toen de doos helaas aankwam bij het kuisbedrijf in Chicago, was het leeg. Later werd het beeldje teruggevonden in een vuilnisbak in Canada.

4. Marlon Brando. De legendarische acteur verloor niet één, maar twéé Oscars. “Ik weet niet wat er gebeurd is met de Oscar die ze me voor ‘On The Waterfront’ gegeven hebben", schreef hij in z'n biografie. “Ergens doorheen de tijd is die verdwenen." En ook z'n tweede Oscar, voor ‘The Godfather’, is niet langer in z'n bezit. “The Academy heeft hem misschien naar me opgestuurd, maar als dat zo is, weet ik niet waar het beeldje nu is."

5. Jennifer Lawrence. In 2013 mocht J-Law een prijs voor beste actrice (voor de film ‘Silver Linings Playbook’) mee naar huis nemen, maar ze gaf het beeldje cadeau aan haar moeder Karen, zodat het een plekje zou krijgen in haar ouderlijke huis. “Ik weet niet waar het is", klonk het jaren later. “Misschien in Kentucky. En als dat niet zo is, dan is het kwijt. Ik heb het in ieder geval niet."

6. Matt Damon. Geen prijs voor acteerwerk, maar een prijs voor beste scenario, voor de film ‘Good Will Hunting’. Maar Matt Damon heeft die Oscar niet langer in z'n bezit. Hij was er zeker van dat het beeldje in z'n appartement in New York stond, maar in 2007 vond er daar een overstroming plaats. “Een van onze sproeiers ging af toen m'n vrouw en ik weg waren", zei Damon. “Dat is de laatste keer dat ik het beeldje zag.”

7. Margaret O’Brien. In 1945 mocht kindsterretje (toen 7 jaar oud) met een Oscar naar huis. Tien jaar later nam haar meid het beeldje mee naar huis “om het schoon te maken”. Maar de meid kwam nooit terug. Margaret kreeg een vervanging van de Academy, maar het origineel dook wel degelijk nog op. In 1995 werd het te koop aangeboden door twee jongens die het beeldje op een vlooienmarkt vonden. Toen ze hoorden dat het om een gestolen beeldje ging, besloten ze om het persoonlijk terug te geven aan Margaret.

8. Alice Brady. Toen de actrice in 1938 haar Oscar voor beste bijrol voor ‘In Old Chicago’ in ontvangst mocht nemen, was ze echter ziek. Een man nam de prijs in haar naam aan. Alleen: niemand had enig idee wie de man was. Pas toen hij het podium al verlaten had, beseften de aanwezigen dat hij helemaal niet in dienst was bij Brady. Ze heeft haar Oscar nooit meer teruggezien.

9. Hattie McDaniel. De actrice schreef geschiedenis door als eerste zwarte acteur een Oscar te winnen. In die tijd kregen de winnaars trouwens geen beeldje, maar een gedenkplaat. Die schonk McDaniel later aan de Howard University in Washington. Maar in de jaren 60 verdween de plaat. Vermoed wordt dat de diefstal racistische motieven had.

