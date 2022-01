Janet Jackson over Super Bowl-incident: “Ik vroeg Justin Timberlake om erover te zwijgen”

CelebritiesZaterdagavond werd het tweede deel van de documentaire ‘Janet’ van zangeres Janet Jackson (55) uitgezonden. Daarin praat het pop-icoon onder meer over het befaamde Super Bowl-incident met Justin Timberlake en over de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen haar broer Michael. “Ik ken mijn broer, hij zou nooit zoiets doen.”

Het moet een van de bekendste momenten uit de geschiedenis van de Super Bowl zijn: Justin Timberlake die per ongeluk de borst van Janet Jackson ontbloot tijdens de halftime show in 2004. Na het incident kreeg Jackson een hoop bagger over zich heen. In de documentaire ‘Janet’ blikt de zangeres terug op de gebeurtenis. Ze zegt dat ze na het evenement contact opnam met Timberlake. “Hij zei: ‘Ik weet niet of ik naar buiten moet komen om een ​​verklaring af te leggen’, waarop ik antwoordde: ‘Luister, ik wil geen drama voor je. Dus als ik jou was, zou ik niets zeggen’.”

Hoewel de zus van Janet de gebeurtenis als ‘vreselijk’ omschrijft, zegt ze zelf dat de hele zaak is opgeblazen. “Natuurlijk was het een ongeluk. Dat had niet mogen gebeuren, maar iedereen zoekt iemand om de schuld te geven en dat moet stoppen. Justin en ik zijn heel goede vrienden en we zullen altijd heel goede vrienden blijven. We spraken elkaar nog maar een paar dagen geleden en we zijn verder gegaan met ons leven. Het is tijd voor alle anderen om hetzelfde te doen.”

Seksueel misbruik van kinderen

Ook de commotie over haar broer Michael Jackson, die beschuldigd werd van seksueel misbruik van kinderen, kwam aan bod. In 1993 meldde de Los Angeles Times dat er een onderzoek naar Michael kwam wegens vermeende aanranding van vier jongens, wat hij ontkende toen hij nog leefde (Michael stierf in 2009). De familie van een 13-jarige jongen die Michael beschuldigde van seksueel misbruik spande echter een rechtszaak aan tegen de zanger. Nadat hij onschuldig had gepleit, werd hij in 2005 vrijgesproken van alle aanklachten.

In haar documentaire zei Janet dat ze de beschuldigingen tegen haar broer ‘nooit’ geloofde. “Ik ken mijn broer. Hij had dat niet in hem,” zei ze. “Mijn broer zou nooit zoiets doen. En Michael wist dat hij de steun van de familie had.”

