‘Jane the virgin’-actrice Gina Rodriguez zwanger van eerste kindje

CelebritiesWat een verjaardag voor Gina Rodriguez (38). De actrice die Jane in ‘Jane the virgin’ speelt maakte haar zwangerschap bekend. Met haar man - die ze leerde kennen op de set van de hitserie - Joe LoCicero (35) verwacht ze haar eerste kindje.

De actrice plaatste gisteren op haar Instagram een bijzondere video. Romantische beelden van Gina en haar man kondigen hun wondertje aan. Met een positieve zwangerschapstest in de hand mag iedereen het fantastische babynieuws weten. “Deze verjaardag is anders”, schrijft Gina bij de post. Haar volgers reageren één voor één razend enthousiast. Onder andere haar tv-vader in ‘Jane the virgin’ reageert: “Mijn hart ontploft voor jullie twee.”

(Lees verder onder Instagrampost.)

De actrice stak haar kinderwens nooit onder stoelen of banken. In 2016 zei ze in ‘The Ellen Show’ dat ze dolgraag kinderen wilde. Ze lachte het toen wel deels weg: “Ik wil graag kinderen, maar niet het hele proces errond. Ik wil de baby gewoon ontvangen, via een ooievaar ofzo. Ik zou bijvoorbeeld ook kunnen adopteren.” Tijdens de opnames van ‘Jane the virgin’ had Gina regelmatig baby’s als collega’s. “Als ze de baby’s naar me toe brengen lijkt het alsof mijn eierstokken roepen: ‘Kom hier, schat’”, vertelde ze daarover.

Rodriguez en LoCicero leerden elkaar trouwens in 2016 kennen op de set van ‘Jane the virgin’ toen hij een gastrol als stripper speelde. Twee jaar later verloofden de twee zich, zes jaar later kijken ze uit naar hun eerste kindje.

