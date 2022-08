Jane Lynch verlaat Broadwayshow ‘Funny Girl’ vroeger dan voorzien: “Het heeft niets met Lea Michele te maken”

CelebritiesVorige maand liet ‘Glee’-actrice Lea Michele (35) op Instagram weten dat ze Beanie Feldstein vervangt als Fanny Brice in de Broadwayshow ‘Funny Girl’. Al snel volgde daarop het nieuws dat haar ‘Glee’-collega Jane Lynch (62) uit de show zou stappen. Toeval of niet? Ze maakte de reden van haar vertrek nu zelf bekend. “Ik vertrek op vakantie. Er is geen drama", klinkt het.

Goed nieuws voor zangeres Lea Michele. Zij ziet haar droom in vervulling gaan en mag Beanie Feldstein vervangen als Fanny Brice in de Broadwayshow ‘Funny Girl’. Ze maakte dit nieuws vorige maand zelf bekend op haar Instagram. “Een droom die uitkomt is een understatement", schreef ze. Kort nadien lieten de producenten van de show weten dat actrice Jane Lynch daarentegen met de show gaat stoppen en op zondag 14 augustus haar laatste optreden zal geven, zo’n drie weken eerder dan oorspronkelijk aangekondigd. Ze kroop in de huid van het personage mevrouw Brice, de moeder van de hoofdrol Fanny Brice. De geruchtenmolen draaide al snel op volle toeren. Heeft dit vertrek iets te maken met de komst van haar voormalige ‘Glee’-collega?

Lynch vertelde de reden van haar vertrek in een interview met ‘Playbill’. “Ik heb vakantie op 14 augustus en daarna had ik nog maar vijf shows. Het is een vlucht van zes uur, dus ik dacht: ‘laten we er nu een einde aan maken’. Het heeft niets te maken met het niet willen zien van Lea”, vertelde ze. In tegendeel zelfs. De actrice liet weten dat ze het Michele ontzettend gunt. “Ik sms met Lea. Het gaat goed met haar én met mij. Ik ben echt heel blij voor haar” Ze helpt alle roddels al snel de wereld uit. “Er is geen drama, géén.” Naast de vakantie is Lynch ook van plan om de Creative Arts Emmy’s in Los Angeles bij te wonen begin september. Ze is genomineerd voor uitstekende gastactrice in een komedieserie, dankzij haar rol in ‘Only Murders in the Building’.

De actrice is erg dankbaar voor de Broadwayshow ‘Funny Girl’ en neemt in schoonheid afscheid. “Terwijl ik aan mijn laatste week in ‘Funny Girl’ begin, is mijn hart gevuld met dankbaarheid voor dit enorm getalenteerde gezelschap, onder leiding van Beanie Feldstein, en ons geweldige publiek voor het in leven houden van theater”, aldus de emotionele actrice. “Ik wil in het bijzonder mijn huidige scènepartner Julie Benko bedanken én ik zal terugkomen om mijn vriendin Lea Michele de lichten te zien aansteken.”

