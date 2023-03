Jane Fonda verwond door Jennifer Lopez: “Ze heeft nooit sorry gezegd”

Tijdens in scène uit ‘Monster-in-law’, een film uit 2005, moesten twee personages - gespeeld door Fonda en Lopez - elkaar een klap in het gezicht geven. “We moesten elkaar slaan. Ik sla haar, zij slaat mij”, herinnert de Amerikaanse actrice zich. Volgens haar had Lopez destijds een grote diamanten ring om. “Toen ze me sloeg, kreeg ik door die ring een snee bij mijn oog. Het was vlak bij mijn wenkbrauw. Ik was echt gewond na die klap”, vertelt Fonda aan Drew Berrymore. “Ze heeft nooit sorry gezegd.” Ondanks het incident kan de actrice nog steeds goed overweg met Lopez.