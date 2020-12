Jane Fonda rekent af met haar getroebleerde verleden: “Ik heb geen nood meer aan een man”

Celebrities Matthew McConaug­hey: “Mijn leven is verrijkt door het coronavi­rus”

29 december Sinds het coronavirus zijn intrede deed in de Verenigde Staten, leeft Matthew McConaughey in quarantaine met zijn vrouw Camila Alves, hun drie kinderen Levi (12), Vida (10), Livingston (8) en zijn moeder Mary Kathlene. In een Facebook Watch-special liet de acteur weten ‘bijzonder dankbaar te zijn voor deze tijd met zijn familie’.