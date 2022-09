Jane Fonda (84) heeft lymfeklierkanker en ondergaat chemotherapie

Volgens Fonda is haar ziekte goed te behandelen. "80 procent van de mensen overleeft, dus ik voel me gelukkig", schrijft de voormalige fitnessgoeroe. Ze prijst zichzelf daarnaast gelukkig dat ze zowel een ziektekostenverzekering als toegang tot de beste artsen heeft. "Ik besef, en het is pijnlijk, dat ik hierin bevoorrecht ben. Bijna elk gezin in Amerika heeft wel eens te maken gehad met kanker en veel te veel hebben geen toegang tot de hoogwaardige gezondheidszorg die ik ontvang en dit is niet juist."

Non-Hodgkinlymfoom

Non-Hodgkinlymfoom is kanker in het lymfestelsel. In ons land worden er elk jaar ruim 2.000 gevallen van het type kanker ontdekt, volgens de Stichting tegen Kanker. Het eerste symptoom van een non-Hodgkinlymfoom is meestal een zwelling in één of meer lymfeklieren de hals, oksel of in de liezen. De zwelling kan ook op andere plaatsen in lymfeweefsel ontstaan, bijvoorbeeld bij de longen of de darmen.