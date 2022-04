Jane Birkin over hartsvriend Arno: “Ik zing al dagen van ‘Putain, Putain’ in mijn hoofd”

CelebritiesVeel dood in één keer voor Jane Birkin (75). Terwijl ze toert met haar album vol songs over haar overleden dochter, neemt ook zij afscheid van haar hartsvriend en onze nationale held Arno. In een exclusief gesprek vertelt de Franse zangeres en actrice over haar bijzondere band met Hintjens. “Ik wìl hem niet missen. Ik wil me niet eens voorstellen dat hij er niet meer is.”