Jan Verheyen over de dood van Christopher Plummer: "Zeer geliefd en daardoor ook zeer veelgevraagd”

CelebritiesDe Canadese acteur Christopher Plummer, die een iconische status verwierf door zijn rol als kapitein von Trapp in ‘The Sound of Music’, is overleden. Filmkenner Jan Verheyen blikt in HLN Live terug op z'n leven en carrière. “Het is iemand die ontzettend veel heeft gedaan, in verschillende genres en die overal goed in was.”

“Het is onvermijdelijk dat je over kapitein Von Trapp bent begonnen", glimlacht filmkenner Jan Verheyen. “Maar de man heeft meer dan 200 rollen gespeeld in film en televisie, en dan zwijg ik nog over het theater. Zelf had hij een haat-liefdeverhouding met die rol. Hij hield niet van de film en de rol, maar het is wel de rol die hem in 1965 wereldberoemd heeft gemaakt. Zeker in de tweede helft van de jaren zestig heeft hij wel even van het A-lijst-sterrendom mogen proeven."

Ernstige man

“Verder was Christopher Plummer het voorbeeld van een ‘working actor’", zegt Verheyen. “Iemand die ontzettend veel heeft gedaan, in verschillende genres, en die overal goed in was. Hij speelde vaak figuren met een zekere autoriteit, en deed dat altijd heel goed. Hij had heel weinig komische rollen, enkel in ‘The Return of the Pink Panther’ heeft hij ooit meegespeeld, maar daar was hij ook de ernstige man. Bovendien was hij een vertrouwd gezicht. Wanneer je een foto van Plummer laat zien, zal iedereen wel zeggen: ‘Ah ja.’ Al zal niet iedereen meteen zijn naam weten."

“Ook zeer opvallend: hij is pas zeer laat erkend door The Academy. En dat is waar je als acteur heel erg van droomt, van die Oscar. Hij is drie keer genomineerd toen hij al de tachtig gepasseerd is, en heeft uiteindelijk in 2012 een Oscar gewonnen voor een film die bijna niemand gezien heeft. Dat gebeurt vaak: wanneer een acteur een zekere leeftijd heeft, realiseert men zich: ‘Christopher heeft nog geen Oscar, dus het moet nu wel.‘”

Onderkoeld

Verheyen vindt Plummer zeker een goede acteur. “Het is geen ‘showy’ acteur. Hij is altijd onderkoeld, is ingehouden. Dat past goed bij die autoriteitsfiguren. Het is bovendien iemand die een soort vanzelfsprekende presence had. Hij was niet iemand die neerkeek op meer populaire rollen. Zo was hij een generaal in een videogame van ‘Star Trek’. Dan moet je toch over enige zelfrelativering beschikken.”

Ook op persoonlijk vlak was Plummer erg geliefd. “Het is iemand waar zeer weinig horrorverhalen over bestaan. Er zijn nogal wat acteurs die - eens ze een zekere populariteit hebben bereikt - divagedrag begonnen te vertonen. Ik weet niet of dat na ‘The Sound of Music’ even het geval is geweest, maar verder was hij zeer geliefd en daardoor ook zéér veelgevraagd", besluit Verheyen.

