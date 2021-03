Jamie Spears wil zelf geen bewindvoerder meer zijn van z’n dochter: “Britney kan dit beëindigen als ze wil”

Hoewel pa Spears liever heeft dat de 39-jarige zangeres geen bewindvoerder nodig heeft, ligt die beslissing volgens hem bij zijn dochter. "Of er wel of geen eind komt aan het toezicht hangt af van Britney zelf. Als zij dat wil beëindigen kan ze een verzoek indienen", aldus zijn advocaat.

Vivian vertelde eerder ook al in ‘Good Morning America’ dat vader Spears niet de slechterik is. “Dit verhaal is er één van een liefhebbende, toegewijde en loyale vader die z’n dochter gered heeft uit een levensbedreigende situatie. Mensen maakten misbruik van haar in die periode. Jamie heeft haar leven gered!” De invloed van Jamie gaat in elk geval ver: papa Spears heeft de volledige zeggenschap over Britneys fortuin van 52 miljoen euro, haar professionele aangelegenheden en zelfs haar privéleven (én huwelijkspartner).