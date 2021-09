Jamie Spears reageert op het nieuws van zijn ontslag: “Groot verlies voor Britney”

Celebrities Angelina Jolie haalt haar slag thuis: actrice mag haar aandelen van haar wijngaard met Brad Pitt verkopen

24 september Angelina Jolie (46) en Brad Pitt (57) zijn tot een overeenkomst gekomen in hun scheidingszaak. Dat schrijft het Amerikaanse Page Six. Door deze recente ontwikkelingen mogen zowel Jolie als Pitt bezittingen of eigendommen verkopen die ze tijdens hun huwelijk verworven hebben. Iets waar de Amerikaanse actrice alvast erg gelukkig om is. Het is namelijk al langer geweten dat Angelina haar aandelen van hun Franse wijngaard graag wil verkopen.