Jamie Spears reageert op getuigenis Britney: “Het is allemaal de schuld van die ándere bewindvoerder”

Het was geen fraai plaatje dat Britney Spears vorige week van haar vader schetste. Zo merkte ze op dat hij ervan genoot dat hij de controle over haar leven had en beweerde ze dat hij alles wat met haar gebeurde, als eerste - en enige - goed keurde. Met andere woorden: Jamie heeft de volledige controle over het leven van zijn dochter, en haalt daar zelf veel profijt uit.

Wat zegt Jamie over de zaak?

Maar volgens Jamie Spears zelf zit de zaak toch iets anders in elkaar. De man liet zijn advocaten gerechtelijke documenten indienen waarin hij beweert dat hij al twee jaar lang geen beslissingen meer neemt in naam van Britney. Bovendien zou hij al lang niet meer met haar gesproken hebben, omdat hij geen toegang krijgt tot z'n dochter. Jamie wijst dus met een beschuldigende vinger naar professioneel bewindvoerder Jodi Montgomery, die in principe samen met Jamie Spears bewindvoerder is over Britney’s leven. De zangeres zelf toonde zich tijdens de hoorzitting ook niet bepaald tevreden over Jodi, en merkte bijvoorbeeld op dat de bewindvoerder haar zou dwingen om tegen haar zin twee keer in de week naar een therapeut te gaan.

Volgens Jamie heeft Britney’s eigen advocaat, Sam Ingham, ervoor gezorgd dat haar recht om zelf medische beslissingen te nemen weggenomen werd en dat enkel Montgomery die beslissingen nog kan nemen. Nochtans werd er volgens Jamie nooit aangetoond in de rechtbank dat Britney die beslissingen niet zélf kan nemen. “Ms. Montgomery is volledig de baas over Ms. Spears dagdagelijkse persoonlijke verzorging en medische behandeling, en Ms. Montgomery heeft alle beslissingen daarover genomen", staat in de rechtbankdocumenten te lezen.

Wat nu?

Dat Britney niet zelf kan kiezen wanneer ze trouwt of een baby krijgt, heeft volgens Jamie ook alles met Montgomery te maken. Om dat te bewijzen haalt Jamie aan dat hij in 2011 toestemming gaf aan Britney om te trouwen met Jason Trawick - een huwelijk dat uiteindelijk nooit doorging omdat het koppel daarvoor uit elkaar ging.

In de documenten vraagt Jamie dan ook dat de rechtbank een onderzoek start naar de beweringen van zijn dochter. “Als blijkt dat de aantijgingen waar zijn, dan moet er actie ondernomen worden. Als blijkt dat het niet klopt, dan kan de bewindvoering gewoon verder gaan zoals gepland. Maar het is dus niet aanvaardbaar voor de bewindvoerders of de rechtbank om niets te doen na Ms. Spears’ getuigenis.”

Alle nieuwe ontwikkelingen over Britney en haar getuigenis lees je in ons dossier.

LEES OOK: