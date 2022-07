Jamie Spears ontkent dat hij afluisterapparatuur in Britney Spears’ slaapkamer plaatste

Vader Spears legde woensdag in de rechtbank van Los Angeles een verklaring af nadat een documentaire van de ‘New York Times’ hem beschuldigde. Hij zou Britney hebben afgeluisterd via verborgen microfoontjes in haar huis in Californië. “Ik ben op de hoogte van de beschuldiging dat een afluisterapparaat of ‘bug’ in haar slaapkamer is geplaatst als bewaking. Deze bewering is onjuist”, staat in gerechtelijke documenten die Page Six in handen kreeg. “Ik heb op geen enkel moment toezicht gehouden op Britneys slaapkamer, ook niet tijdens het curatorschap.” Wat Jamie niet ontkende, is het feit dat hij haar telefoon bespioneerde.