Jamie Spears eist dat dochter Britney zijn 2,5 miljoen euro aan gerechtskosten betaalt

Jamie is ondertussen al dertien jaar verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn dochter. De vader van de zangeres eist ondertussen trouwens opnieuw een grote som geld van Britney. In totaal zou het om een bedrag van maar liefst 3 miljoen dollar (2,5 miljoen euro) gaan. Hier wil hij niet alleen zijn advocaten mee betalen, want daarnaast wil hij de centen ook gebruiken om te investeren in zijn PR-bureau. De rest van het geld gaat naar de advocaten van de zangeres zelf en naar haar raadsman Sam Ingham.

Al eist papa Spears daarnaast nog 16.000 dollar (13.500 euro) aan onderhoudsgeld. In de omgeving van Britney vinden ze dat het om overdreven veel geld gaat. “Zeker omdat Britney op dit moment niet aan het werk is en ook niet van plan is om weer te gaan werken zolang haar vader nog verantwoordelijk is voor haar beslissingen.” Als de rechter akkoord gaat met de beslissing dan moet Britney haar vader en zijn advocaten, die momenteel tegen haar aan het vechten zijn in de rechtbank, met haar eigen geld betalen.

Niet verantwoordelijk voor eigen sociale media

De afgelopen weken deelde Britney Spears (39) de ene bizarre Instagrampost na de andere, maar volgens Billy Brasfield, die in het verleden als make-upartiest voor de zangeres werkte, is ze hier zelf niet verantwoordelijk voor. “Ze ziet zichzelf niet als een slachtoffer”, klinkt het in een interview met Page Six. Na de release van ‘Framing Britney Spears’, de controversiële documentaire over het leven zangeres, was Britney Spears erg actief op haar sociale media. Fans waren er rotsvast van overtuigd dat hun idool iets duidelijk wilde maken door een reeks cryptische foto’s te delen op haar Instagramaccount. Alleen is ze ook hier niet zelf verantwoordelijk voor.

Toen de 39-jarige zangeres op dinsdag eindelijk reageerde op de documentaire hadden fans zo’n vermoeden dat de woorden die ze gebruikte niet afkomstig waren van Britney zelf. Zo schreef ze bijvoorbeeld dat ze beschaamd was na de docu en dat ze twee weken aan een stuk had liggen huilen. Billy Brasfield, die in het verleden haar make-up deed, heeft zich nu uitgesproken over haar reactie op sociale media. Volgens hem is dit helemaal niet hoe de zangeres zich voelt. “De content is van haar, maar de woorden die ze gebruikt, vertegenwoordigen niet hoe ze zich voelt”, vertelde de man in een interview met Page Six.

De make-upartiest heeft in 2012 en 2013 een aantal keer haar make-up gedaan en toen hij de post zag, wist hij naar eigen zeggen meteen dat ze het onderschrift onder de foto niet zelf geschreven had. “Ze wil geen slachtoffer zijn en ze voelt zich ook niet zo. Ze ziet zichzelf als een vechter”, klinkt het nog. Volgens Brasfield is de zangeres ook allesbehalve fragiel en werd de post geschreven door een aantal mensen om zo de aandacht af te leiden van de rechtszaak die momenteel gaande is tussen Britney Spears en haar vader Jamie.

