Jamie Lynn, zus van Britney Spears, maakt na 15 jaar comeback in vervolg op populaire Nickelodeon-reeks ‘Zoey 101'

celebritiesZe is niet alleen gekend als de zus van Britney Spears, Jamie Lynn Spears (32) was ook ooit zelf een opkomende tienerster, dankzij haar hoofdrol in de Nickelodeon-reeks ‘Zoey 101'. Maar de populaire tienerserie stopte abrupt in 2008, toen Jamie Lynn op 16-jarige leeftijd zwanger bleek te zijn. Maar nu, vijftien jaar later, zal Spears haar comeback maken. ‘Zoey 101' krijgt namelijk een film als vervolg: ‘Zoey 102'.

Wie zijn jeugd heeft doorgebracht op Nickelodeon, die kent zonder twijfel ‘Zoey 101' nog. De reeks over Zoey Brooks, gespeeld door de kleine zus van Britney Spears, en haar klasgenoten op de Pacific Coast Academy was een van de populairste shows op de zender. En nu heeft Nickelodeon een reboot klaar in de vorm van een film, die deze zomer zijn release zal krijgen op Paramount+ in Amerika.

‘Zoey 101' was op de piek van haar populariteit toen Jamie Lynn Spears in 2007 aankondigde zwanger te zijn. Ze was amper 16 jaar, iets wat de kindvriendelijke zender Nickelodeon begrijpelijk niet helemaal zinde. Een schokgolf volgde op de zwangerschapsaankondiging: bezorgde ouders en de media waren vernietigend over Spears, die toch een boegbeeld moest zijn voor de brave kinderen. Het dwong Nickelodeon om de stekker uit ‘Zoey 101' te trekken, en zond de laatste aflevering uit in 2008, wat meteen ook het einde betekende van de acteercarrière van Jamie Lynn.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jamie Lynn ten tijde van 'Zoey 101'.

Maar nu lijkt alles dus vergeven en vergeten. Jamie Lynn kruipt opnieuw in de huid van Zoey. In de nieuwe film komt iedereen opnieuw samen voor een huwelijk. Naast Zoey keren ook personages Quinn Pensky (Erin Sanders), Chase Matthews (Sean Flynn), Logan Reese (Matthew Underwood), Michael Barrett (Christopher Massey), Stacey Dillsen (Abby Wilde) en Mark Del Figgalo (Jack Salvatore) terug in ‘Zoey 102'.

Of de film op onze streamingdiensten zal verschijnen, en waar en wanneer precies, is nog niet bekend.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Britney Spears blijft fans trakteren op schaarsgeklede dansfilmpjes

LEES OOK.