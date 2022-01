Jamie Lynn Spears vraagt haar zus Britney om te stoppen met haar tirades: “Dit is gênant en moet ophouden”

“Stop met te vertellen dat ik er nooit voor jou bent geweest of dat ik deze dingen verzin”, smeekt Jamie Lynn nog. “Ik wil met veel plezier delen hoe vaak ik geprobeerd heb om je te bereiken, steunen of gewoonweg te helpen. Dit is gênant en moet stoppen. Ik zie je graag.” Volgens insiders komt de reactie van Britney voor Jamie Lynn wel niet als een verrassing. Enkele bronnen vertelden aan TMZ dat de zus van de zangeres wel degelijk negatieve reacties verwacht had bij een aantal hoofdstukken uit haar boek. De personen in kwestie maakten in een statement duidelijk dat Jamie Lynn “haar zus beter kent dan wie dan ook en dat ze zich voorbereid had op zulke uitspraken”.