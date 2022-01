Jamie Lynn Spears vertrouwde de voormalige advocaat van Britney voor geen haar: “Hij was er nooit voor haar”

CelebritiesDe vete tussen Jamie Lynn Spears (30) en haar zus Britney (40) is nog lang niet voorbij. Ondertussen is het tweede deel van Jamie Lynns interview met de podcast ‘Call Her Daddy’ verschenen. Daar doet de jongere zus van Britney opnieuw een reeks opvallende uitspraken. “Ik heb een groot risico genomen door haar te helpen.”

Het tweede deel van het interview is op donderdag verschenen en in het gesprek heeft Jamie Lynn het onder meer over een gemeenschappelijke vakantie op Hawaii. In 2016 zouden de twee zussen samen wat tijd doorgebracht hebben op het zonnige eiland. Volgens Jamie Lynn zou haar oudere zus Britney haar daar verteld hebben dat ze ongelukkig was met de curatele. “Toen Britney me vertelde dat ze niet langer gelukkig was, heb ik wat opzoekwerk gedaan. Ik heb ook een aantal advocaten gebeld.” Vervolgens zou Jamie Lynn haar zus informatie doorgespeeld hebben die haar eventueel kon helpen. “Ik heb echt een groot risico genomen, want mensen wisten dat deze specifieke details van mij afkomstig waren”, aldus Jamie Lynn. Britney zou de informatie destijds gedeeld hebben met haar toenmalige advocaat Sam Ingham. Alleen moest deze laatste er niet van weten. “Naar mijn mening had ze toen al een nieuwe raadsman nodig, want Sam was er gewoonweg niet voor haar.”

Eerder in de uitzending vertelde Jamie Lynn ook dat Britney zelf een einde kon maken aan de bewindvoering van hun vader. Wanneer de zangeres gedurende zes maanden in een andere staat woonde, dan kon er een einde komen aan de curatele. “Ik ben natuurlijk geen advocaat, maar dat is wat ze mij gezegd hebben.” Jamie Lynn zou haar zus vervolgens voorgesteld hebben om tijdelijk bij haar in te trekken in Louisiana. Britney, die zelf in Los Angeles woont, ging niet in op de vraag van haar jongere zus. “Ik heb geen idee waarom ze het uiteindelijk niet gedaan heeft.”

Bewijsmateriaal

Toen Alex Cooper, de host van de podcast, vroeg of Jamie Lynn haar uitspraken effectief kon bewijzen, haalde ze haar gsm boven en liet ze een reeks berichten naar haar zus zien. Op de berichtjes, die op 11 november 2020 verstuurd werden, is te lezen hoe Jamie Lynn het heeft over Sam Ingham, de voormalige advocaat van haar zus. In de berichten beweert Britneys zus ook dat ze contact gehad heeft met hun vader over de hele kwestie. “Sam staat je niet toe om met hem te spreken en net daarom duurt dit hele proces nog langer. Wat duidelijk in het voordeel van Sam is, want zo verdient hij alleen nog maar meer geld aan deze zaak.” Jamie Lynn heeft het bericht ook naar Sam Asghari, de huidige verloofde van Britney Spears, gestuurd. Ze vreesde namelijk dat haar zus haar geblokkeerd had.

Volledig scherm Britney Spears en Sam Asghari © EPA

Wanneer ze de vraag krijgt waarom ze pas nu naar buiten komt met dit nieuws, zegt Jamie Lynn het volgende: “Ik was bang en wilde niet in de problemen komen.” Maar uiteindelijk werd het allemaal zo erg dat ze er wel iets van moest zeggen. Zo kreeg ze zelf verschillende haatberichten op sociale media. Als gevolg van de hele heisa werd ook haar 13-jarige dochter Maddie gepest op school. Ze vraagt dan ook aan haar zus om haar verhaal te bevestigen. “Ik heb haar op elk moment de kans gegeven om de situatie aan te pakken. Britney weet dat, dus ik begrijp niet waarom ze zo doet.” Ze vervolgt: “Op een gegeven moment moet ik gewoon voor mezelf opkomen. Ik wil niet de rest van mijn leven gepest worden.”

Britney Spears zelf heeft zich in de voorbije dagen al een aantal keer uitgesproken op Twitter. Ondertussen vertelde ook een bron aan het Amerikaanse magazine People dat Britneys verloofde Sam Asghari zijn best doet om de sfeer positief te houden. “Op dit moment is er gewoon veel haat tegenover haar familie. Het enige wat Britney wil, is verder gaan met haar leven leven en gelukkig zijn”, aldus de bron. “Maar ze heeft het nog steeds erg moeilijk en het boek van haar zus heeft veel zaken naar boven gebracht.”

