Jamie Lynn Spears vertelt over de moeilijke relatie met haar zus Britney: “Vooral mijn oudste dochter heeft het er moeilijk mee”

Celebrities“Mijn oudste dochter was erg aangedaan door de hele situatie.” Jamie Lynn Spears (32) heeft zich in een nieuw interview met ‘Variety’ uitgesproken over de relatie met haar oudere zus Britney Spears (41). “Ik wil gewoon niet dat mijn kinderen er zich slecht over voelen.”

In haar interview met ‘Variety’ geeft Jamie Lynn toe dat het laatste jaar behoorlijk moeilijk is geweest. “Het enige wat ik voel voor mijn familie is liefde”, aldus de jongere zus van de Amerikaanse zangeres. “Ik ben het afgelopen jaar heel open geweest, maar ergens had ik het gevoel dat ik mezelf constant moest verdedigen.” Iets waar Jamie Lynn inmiddels anders over denkt. “Ik heb niet het gevoel dat er nog veel te zeggen valt. Het gaat om persoonlijke gesprekken.” Ze vervolgt: “Ik focus mij nu vooral op mijn meisjes, mijn man en op mijn job.”

Sterke vrouwen

Al is Jamie Lynn overduidelijk nog steeds verdrietig om de hele situatie met haar zus Britney. “Ik heb het vooral moeilijk als ik aan mijn kinderen denk”, klinkt het emotioneel. “Ik hoop dat zij nooit zo’n pijn moeten voelen. Het is niet nodig. Daarnaast is het ook niet aan hen om deze last te dragen. Het is aan mij en dat is prima zo.” Volgens Jamie Lynn heeft vooral haar oudste dochter Maddie (14) het moeilijk met de situatie. “Ze was er erg door aangedaan”, aldus Jamie Lynn. De 32-jarige actrice is dan ook vastberaden om haar twee dochters te beschermen. “Mijn kinderen geven mij kracht. Het is al moeilijk geweest, maar kijk waar ik nu sta.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Britney Spears (rechts) en haar jongere zus Jamie Lynn (links). © Getty Images/Wire Image

Jamie Lynn heeft verder ook een duidelijke boodschap voor haar dochter Maddie, die regelmatig vragen krijgt over haar tante Britney. “Ik zeg haar dat ze trots moet zijn en dat ze moet kijken wat haar familie al allemaal bereikt heeft.” Ze vervolgt: “Wij komen van een klein dorpje, dan is het normaal dat mensen benieuwd zijn. Maar je hebt alleen maar sterke vrouwen om naar op te kijken en dat is iets om trots op te zijn.”

Focus op zichzelf

Tijdens haar interview met ‘Variety’ kreeg Jamie Lynn ook nog de vraag of ze ooit opnieuw het podium zou delen met haar oudere zus Britney. “Ik weet het niet”, gaf de 32-jarige actrice eerlijk toe. “Momenteel focus ik me vooral op mezelf en waar ik mee bezig ben.” Ze vervolgt: “Ik heb ervoor gevochten om deel uit te maken van shows zoals bijvoorbeeld ‘Sweet Magnolias’ en ik heb ervoor gestreden om een personage uit mijn jeugd terug te brengen. Dat is het enige waar ik nu mee bezig ben. Voor mij voelt het aan als een droom die uitkomt.”

