Jamie Lynn Spears spreekt openlijk steun voor zus Britney uit: “Ik wil gewoon dat ze gelukkig is”

Het negen jaar jongere zusje van Britney hield tot dusver bewust haar mond over situatie. Ze vond dat ze er pas wat over kon zeggen als Britney dat eerst had gedaan. "Het was niet aan mij om dit aan de kaak te stellen, maar nu ze zich zo duidelijk heeft uitgesproken en gezegd heeft wat ze moest zeggen, kan ik haar voorbeeld volgen.”

“Het kan me niet schelen of ze wil weglopen naar een regenwoud of een triljoen kinderen wil maken, of wil terugkeren om de wereld te domineren, wat ze al zo vaak heeft gedaan. Want ik heb niets te winnen of te verliezen hierbij. Deze situatie heeft geen invloed op mij, want ik ben alleen maar haar zus", klonk het verder. Jamie Lynn, bekend van haar rollen in de Nickelodeon-series ‘Zoey 101' en ‘All That’, maakte de keuze om alleen als een zus in Britney's leven te zijn. Daardoor kon en wilde ze niet publiekelijk over de zaak praten. “Misschien heb ik haar niet gesteund zoals het publiek zou willen met een hashtag op een openbaar platform. Maar ik kan je verzekeren dat ik mijn zus heb gesteund lang voordat er een hashtag was, en ik zal haar lang daarna steunen.”