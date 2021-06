Jamie Lynn Spears online belaagd na verklaring Britney

Reactie echtgenoot

Jamie Lynn houdt in ieder geval de lippen stijf op elkaar na het relaas van haar oudere zus. Enkel haar echtgenoot, Jamie Watson, gaf een korte reactie aan The Post. “Ik kan je verzekeren dat haar familie van haar houdt en het beste voor haar wil", zei hij. “Ik zou niet in hun buurt willen zijn bij mensen die dat niet zouden willen. Wie wil Britney nu niet steunen?” Jamie Lynn zelf reageerde voorlopig nog niet, al nam ze het in het verleden wél al op voor haar zus. Zo schreef ze op Instagram: “Als je mentale problemen hebt of je zorgt voor iemand met mentale problemen, dan weet je hoe belangrijk het is om respect te hebben voor hun situatie en privacy. Respecteer ook de familie die haar probeert te beschermen, hoe het er ook mag uitzien voor de buitenwereld. Het grote publiek moet leren om respect te hebben voor haar situatie.” De actrice benadrukte ook nog dat mensen met mentale problemen er niet alleen voor staan. “Jullie zijn geliefd.” En nadat de documentaire ‘Framing Britney Spears' uitkwam, klonk het: “Beste media, probeer om jullie fouten uit het verleden niet te herhalen. Kijk naar wat het ons gebracht heeft. Jullie moeten het beter doen.”

Beheerder van fortuin

Zelf heeft Jamie Lynn trouwens ook een vinger in de pap te brokken bij de bewindvoering. In 2018 werd ze door de toenmalige bewindvoerders Jamie Spears en advocaat Andrew Wallett in het grootste geheim aangeduid als beheerder van het fortuin van haar zus. Zo is ze ‘trustee' van de SJB Revocable Trust: een vennootschap dat Britney in 2004 oprichtte om haar fortuin te beschermen. Er is ook nog de BJS Kids & Family Trust: die is bedoeld om de financiële toekomst van Britney’s kinderen te verzekeren. Als trustee moet Jamie Lynn het vermogen van haar zus beheren. Zolang Britney nog leeft, is de zangeres zelf de enige begunstigde van de SJB Trust. Maar als ze sterft, moet Jamie Lynn ervoor zorgen dat al haar bezittingen en geld verplaatst worden naar het vennootschap dat voor Britney’s kinderen moet zorgen: de BJS Kids & Family Trust. Haar aanstelling als trustee wil dus niet zeggen dat Jamie Lynn al het geld van Britney erft wanneer die zou sterven, enkel dat ze verantwoordelijk is voor het beheer ervan. Of Britney zelf daar blij mee is, is niet geweten.