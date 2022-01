Jamie Lynn Spears beweert dat ze alles gedaan heeft om zus Britney te helpen: “Ik begrijp het niet”

CelebritiesJamie Lynn Spears (30) heeft haar interview met Good Morning America achter de rug. De jongere zus van Britney Spears (40) was er te gast naar aanleiding van de release van haar memoires ‘Things I Should Have Said’. Tijdens het gesprek had Jamie Lynn het onder meer over de curatele die dertien jaar lang het leven van haar grote zus beheerste.

Volgens Jamie Lynn zelf heeft ze alles in haar macht gedaan om haar zus te helpen. “Ik ben altijd al haar grootste fan geweest. Wanneer ze hulp nodig had, ging ik op zoek naar een manier om dat mogelijk te maken”, klinkt het onder meer in het gesprek. De jongere zus van de popzangeres maakte verder nog duidelijk dat ze er alles aan gedaan heeft om ervoor te zorgen dat Britney toegang had tot de juiste contacten. Om welke personen het gaat, vertelde Jamie Lynn niet. Daarnaast is het ook niet geweten of Britney de personen in kwestie ooit gecontacteerd heeft. “Ik heb zelfs met haar voormalige advocaten gesproken, maar dat is voor mij persoonlijk niet goed geëindigd.” Dat ze niets gedaan heeft om haar zus te helpen, klopt volgens Jamie Lynn dan ook niet. “Ik heb wel degelijk stappen ondernomen om haar te helpen, maar uiteindelijk was het aan haar om het waar te maken.”

Toen Jamie Lynn de vraag kreeg of ze het eens was met de hele curatele reageerde de 30-jarige zus van Britney het volgende: “Het had niets te maken met eens of oneens. Iedereen heeft een stem, dus iedereen heeft het recht om gehoord te worden.” Waarom ze op dit moment geen contact meer heeft met haar zus begrijpt ze zelf ook niet. “Er is nog steeds liefde tussen ons, 100% zeker. Ik heb haar altijd graag gezien. Ik heb haar ook altijd gesteund. Dat weet ze ook, dus ik begrijp niet waarom we ons in deze positie bevinden.”

Emotioneel

In haar gesprek met Good Morning America had Jamie Lynn het ook over het alcoholmisbruik van haar vader Jamie Spears. “Het heeft mij heel veel pijn bezorgd”, klinkt het openlijk in het interview. Maar het ergste voor Jamie Lynn was of ze niet zeker wist of ze haar vader wel kon vertrouwen. “Was hij aan het drinken of niet? Zo’n vragen zou je je als kind niet moeten stellen.”

Nog een onderwerp dat aan bod kwam was haar eerste zwangerschap. Toen Jamie Lynn 16 jaar oud was, raakte ze voor een eerste keer in verwachting. In haar memoires schrijft ze onder meer dat ze zich onder druk gezet voelde door haar naaste omgeving. Haar familie en managers vroegen namelijk om “het probleem” te laten verdwijnen. “Ze wilden het achter de rug hebben zodat ik mijn rol van de perfecte, jongere zus weer op mij kon nemen.” Het gesprek dat ze toen gehad heeft, maakt Jamie Lynn tot op vandaag ook nog steeds emotioneel. “Ik wil God bedanken omdat ik toen de moed gevonden heb om voor mezelf op te komen.”

