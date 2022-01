Jamie Lynn Spears barst in tranen uit wanneer ze het heeft over de moeilijke relatie met haar zus Britney

CelebritiesJamie Lynn Spears (30) geeft op woensdag een exclusief interview aan het programma ‘Good Morning America’ om te praten over haar memoires ‘The Things I Should Have Said’. In een preview van de uitzending krijgen we te zien hoe de jongere zus van Britney het moeilijk krijgt wanneer ze vertelt over hun verzuurde relatie. “Ik zie mijn zus graag, maar het is ingewikkeld.”

Op dinsdag 18 januari brengt Jamie Lynn Spears officieel haar memoires ‘The Things I Should Have Said’ uit. Naar aanleiding van de release heeft de jongere zus van Britney nu een interview gegeven aan het programma ‘Good Morning America’. In een eerste teaser krijgen we alvast een erg emotionele Jamie Lynn te zien. Wanneer ze het heeft over de moeilijke relatie met haar zus kan ze haar tranen duidelijk niet meer bedwingen. “Ik zie mijn zus graag”, klinkt het bij Jamie Lynn. “Maar de situatie is ingewikkeld geworden?”, vult de presentatrice aan. “Ik veronderstel van wel”, aldus de jongere zus van de popzangeres.

Rake vragen

Nadien stelt de presentatrice Jamie nog enkele moeilijk vragen zoals: “Wat heeft de problemen tussen jullie veroorzaakt? en “Waar heb je spijt van dat je het nooit gezegd hebt?” Deze laatste vraag is meteen ook een verwijzing naar de titel van het boek, namelijk ‘The Things I Should Have Said’. Een antwoord op de vragen krijgen we voorlopig nog niet. Daarvoor is het wachten op het volledige interview.

De band tussen Britney en Jamie Lynn is al jaren niet goed. Britney beschuldigt haar zusje ervan haar in de steek gelaten te hebben en niets te hebben gedaan om haar uit het curatorschap te krijgen. Eerder deze maand ontvolgde de zangeres haar zus, nadat ze zich al eerder zeer kritisch over haar had uitgesproken op Instagram. Fans van de zangeres zelf zijn verder ook niet te spreken over het interview. “Met wiens geld is dit interview gekocht? Waarschijnlijk niet met dat van de uitgeverij, maar nog door Britneys vermogen. En wat is de relevantie van dit gesprek? Een boek waarin alleen maar leugens staan om Jamie Lynns straatje schoon te vegen. Niemand, maar echt niemand, zit te wachten op een huilverhaal van Jamie Lynn”, klinkt het bij één van de vele boze fans.

