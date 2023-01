Jamie Lee Curtis schokt volgers met “perverse naaktfoto”, actrice reageert met verklaring

CelebritiesJamie Lee Curtis (64) zit in het oog van de storm. Via de sociale media wilde de ‘Halloween’-actrice het interieur van haar kantoorruimte delen met haar volgers. Maar er ontstond meteen een storm van kritiek om een ‘kunstwerk’ in de achtergrond: een afbeelding van een naakt kind in een koffer. Jamie Lee Curtis heeft de beelden inmiddels weer verwijderd en reageert met een verklaring.

Ze vertelde nog zo trots over haar design-interieur en haar prachtige stoelen, maar de beelden die Jamie Lee Curtis van haar kantoor deelde, leidden tot een schokgolf onder haar volgers. De bal ging aan het rollen nadat de in Amerika bekende Rogan O’Handley - een advocaat en rechtse activist met meer dan een half miljoen volgers - het beeld “buitengewoon verontrustend” noemde op Twitter. “We hebben serieuze vragen”, schreef hij daarbij. De tweet werd inmiddels al meer dan 3 miljoen keer bekeken en bijna 8.000 keren gedeeld.

Het duurde niet lang tot Jamie Lee Curtis zélf overspoeld werd met reacties. “Verdomme, wat is dit?”, reageerde iemand. Maar ook: “Dit is zo zorgwekkend en fout”, of “Dit geeft mij enorme Epstein-rillingen” en “Waarom heeft zij in godsnaam een foto van een naakt kind in een koffer aan haar muur hangen?”

Volledig scherm Deze beelden van haar interieur deelde Jamie Lee Curtis. © Instagram @jamieleecurtis

Volledig scherm Fans en volgers reageerden geschokt op dit beeld. © Instagram @jamieleecurtis

Er kwam zo veel reactie op de beelden dat Jamie Lee Curtis ze inmiddels weer verwijderde. Bovendien gaf de actrice ook een verklaring vrij: “Vorige week deelde ik een foto van enkele stoelen en een afbeelding aan de muur van een artiest die ik twintig jaar geleden cadeau kreeg”, reageerde ze. “Ik begrijp dat het sommige mensen heeft verontrust. Maar zoals ik eerder al zei: ik ben een waarheidsverteller, dus hier is de waarheid. Het is een foto van een kind, gemaakt door haar moeder, waarop ze in de achtertuin speelt in een bak met water. Het is niets meer en niets minder.”

Curtis gaf aan dat ze de beelden offline haalde “omdat ze niet iets wil bewaren dat iemand kwetst”. Ze hoopt nu dat de rust kan terugkeren. De bewuste foto van het kind werd genomen door Betsy Schneider, een Amerikaanse fotografe uit Boston. Het werk dat Curtis in bezit heeft, heet ‘The Tub’ en is gemaakt in 2003. De foto toont de dochter van Schneider in een plastic bak gevuld met water. “Het doel van deze foto’s is niet om te provoceren of te shockeren. Het idee is om tijd, verandering en groei te laten zien”, verklaarde ze eerder over het werk.

Volledig scherm Deze verklaring gaf Jamie Lee Curtis vrij. © Instagram @jamieleecurtis

