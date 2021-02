Jamie Lee Curtis is 22 jaar nuchter: “Toen had ik het niet door, maar ik hield alles verborgen”

CelebritiesJamie Lee Curtis was in het verleden jarenlang verslaafd aan alcohol en pijnstillers, maar ondertussen is de 62-jarige actrice al 22 jaar clean en nuchter. In een post op Instagram blikt Curtis nu terug op deze moeilijke periode uit haar leven. “Ik was even ziek als mijn geheimen”, schrijft de actrice op sociale media.

De Amerikaanse actrice Jamie Lee Curtis deelde enkele uren geleden een foto uit de oude doos op Instagram. Op de foto is te zien hoe de actrice een shotglaasje in haar handen heeft. Voor haar zie je nog een lege fles alcohol staan. In het onderschrift vertelt Curtis nu iets meer over deze moeilijke periode en bedankt ze meteen iedereen die haar geholpen heeft.

“Heel lang geleden was ik een jonge ster die het moeilijk had met zichzelf. Toen had ik het niet door, maar ik hield alles verborgen. Ik was even ziek als mijn geheimen”, schrijft Jamie Lee Curtis onder de foto. Verder bedankt de actrice nog iedereen die haar geholpen heeft om op het rechte pad te blijven. “Dankzij de hulp van God, de steun van veel mensen die hetzelfde hebben meegemaakt en een aantal engelen ben ik ondertussen al 22 jaar nuchter.”

Het is bovendien niet de eerste keer dat Curtis vertelt over haar problemen. In 2018 zei ze in een interview met People dat ze gedurende tien jaar verslaafd was aan pijnstillers. Na een operatie aan haar ogen kreeg ze enkele pijnstillers voorgeschreven, maar al snel raakte de actrice verslaafd. In de jaren die volgden, heeft ze zelfs meerdere keren medicatie van vrienden en familie gestolen. “Niemand wist het. Niemand”, klinkt het. Uiteindelijk was het haar oudere zus Kelly die het nieuws van haar verslaving te weten kwam in 1998.

Een jaar later, in 1999, ging de actrice voor de eerste keer naar een bijeenkomst. Ook gaf ze toen aan haar man Christopher Guest toe dat ze een probleem had. “Ik ga deze cirkel die al talloze levens binnen mijn familie verwoest heeft eindelijk doorbreken”, vertelde de actrice aan People. Zij was namelijk niet de enige die kampte met een verslaving. Ook Tony Curtis, haar vader, had een alcoholverslaving. Haar halfbroer Nicholas is in 1994 zelfs overleden na een overdosis heroïne.

