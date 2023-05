Jamie Lee Curtis en Lindsay Lohan over ‘Freaky Friday’-sequal: “Het raakte echt een gevoelige snaar in mij”

CELEBRITIESJamie Lee Curtis (64) en Lindsay Lohan (36) zijn klaar om nieuw leven te blazen in ‘Freaky Friday’. Twee decennia later komt er een vervolg op de populaire komediefilm. En dat hebben de fans vooral te danken aan Curtis. In een interview met ‘The New York Times' blikken de actrices terug op hun geweldige tijd op de set en kijken ze ernaar uit om opnieuw herenigd te zijn op het scherm.

In de populaire Disneyfilm uit 2003 - geregisseerd door Mark Waters - wisselen moeder Tess en dochter Anna van lichaam en lopen ze letterlijk in elkaars schoenen. Op die manier leren ze elkaar begrijpen. In een interview met ‘The New York Times’ blikken de hoofdrolspelers terug op de klassieker. “In ‘Freaky Friday’ maakte ik alle fasen mee van een zestienjarige”, herinnert Lohan zich. “Het was het tijdperk van Avril Lavigne en punk. Zo heb ik het ook echt meegemaakt. We deden witte strepen in mijn haar. Ik heb de kapper Tracy Cunningham door een hel laten gaan, omdat ik mijn mooie rode haar zelf had gekleurd.”

Curtis herinnerde zich dat ze de rol van Tess aannam, nadat een andere actrice was afgehaakt. En dat was volgens haar een voordeel. “Had ik alle tijd van de wereld gehad om me voor te bereiden, dan was het denk ik niet zo goed geweest”, meent ze. Daarnaast was de actrice ook pas nuchter. “Dat was ook zeer belangrijk.”

De twee actrices hadden vanaf het begin een zeer goede relatie. Lohan herinnerde zich dat Curtis “haar meteen onder haar hoede nam”. “Ik was zo nerveus om mijn eerste kus voor de camera te doen, dus praatte ze met me en maakte ze grapjes zodat ik er niet over zou stressen,” zegt Lohan. Het duo had dan ook een geweldige tijd op de set. “Het maken van ‘Freaky Friday’ bestond vooral uit het eten van frietjes en het meezingen met Justin Timberlake.”

Een gevoelige snaar

Er is dan ook goed nieuws voor de fans van ‘Freaky Friday’. Twintig jaar na de release van de succesvolle Disneyfilm, komt er een vervolg. En dat hebben we vooral te danken aan Curtis. “Toen ik interviews deed voor ‘Halloween Ends’ wilden mensen massaal weten of er nog een ‘Freaky Friday zou komen. En dat raakte echt een gevoelige snaar in mij. Toen ik terugkwam, belde ik mijn vrienden bij Disney en zei: “Het voelt alsof er een film gemaakt moet worden.”” En ook Lohan zag het vervolg onmiddellijk zitten. “We willen het allebei graag en laten het nu in de handen van de professionals. We zouden alleen iets maken waar mensen absoluut dol op zijn.” De twee kijken ernaar uit om opnieuw herenigd te worden op het scherm.

