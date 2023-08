Jamie Foxx laat opnieuw van zich horen na mysterieuze ziekenhuisopname: “Ik voel me weer als mezelf”

CelebritiesJamie Foxx (55) is aan de beterhand. Zo schrijft hij zelf in een nieuw bericht op Instagram. In april raakte namelijk bekend dat de acteur in het ziekenhuis werd opgenomen met een ‘medische complicatie’. “Het was een onverwachte en duistere reis.”

“Je kijkt naar een man die dankbaar is. Ik begin me eindelijk weer als mezelf te voelen. Het was een onverwachte en donkere reis, maar ik kan nu het licht zien”, schrijft Foxx bij nieuw gedeelde foto’s op Instagram. “Ik ben iedereen dankbaar die contact heeft opgenomen en me goede wensen en gebeden heeft gestuurd. Ik heb veel mensen om te bedanken. Je weet niet hoeveel het voor me betekende. Ik zal jullie allemaal persoonlijk bedanken!” Hij gaat verder: “En mocht je het nog niet mocht weten, God is goed. De hele dag, elke dag.” Hij sluit zijn bericht af met de hashtag: “Ik ben terug en het gaat beter.”

Medische complicatie

Op 13 april raakte bekend dat de Hollywoodacteur onwel werd op de filmset van de Netflixfilm ‘Back in Action’ in Atlanta. Zijn 29-jarige dochter Corinne maakte het nieuws van zijn hospitalisatie bekend: “We wilden jullie laten weten dat mijn vader in het ziekenhuis ligt na een medische complicatie.” Wat er precies aan de hand was, werd echter niet vermeld. Maar een bron liet wel aan ‘Radar Online’ weten dat zijn leven aan een zijden draadje hing en de situatie zeer ernstig was.

De eerste reactie van Jamie

In juli doorbrak Jamie zelf voor het eerst zijn stilzwijgen in een emotionele video op Instagram. “Ik weet dat veel mensen aan het wachten waren op een update, maar om heel eerlijk te zijn wilde ik niet dat jullie me zo zagen”, aldus de acteur. “Ik wil dat jullie me zien lachen, grapjes zien maken of voorbij zien komen in een televisieprogramma. Ik wilde niet dat jullie me zagen met allerlei slangen en buisjes in mijn lichaam, niet wetende of ik het zou redden.”

Over de specifieke reden van zijn hospitalisatie vertelde hij echter niets. Wél ontkrachtte hij de vele geruchten. Zo deden er namelijk de geruchten de ronde dat hij blind zou zijn of verlamd. “Zoals jullie kunnen zien werken mijn ogen prima. Ook zeiden sommigen dat ik verlamd was, ik ben niét verlamd. Ik ging wél naar de hel en terug en mijn weg naar herstel had veel kuilen.”

