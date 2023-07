Jamie Foxx eindelijk weer aan het werk na mysterieuze gezondheidsproblemen

Celebrities Jamie Lynn Spears vertelt over de moeilijke relatie met haar zus Britney: “Vooral mijn oudste dochter heeft het er moeilijk mee”

“Mijn oudste dochter was erg aangedaan door de hele situatie.” Jamie Lynn Spears (32) heeft zich in een nieuw interview met ‘Variety’ uitgesproken over de relatie met haar oudere zus Britney Spears (41). “Ik wil gewoon niet dat mijn kinderen er zich slecht over voelen.”