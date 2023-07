Jamie Foxx doorbreekt stilzwijgen na mysterieuze ziekenhuisopname: “Ik ben niét blind of verlamd”

CelebritiesJamie Foxx (55) heeft in een openhartige video op Instagram zijn stilzwijgen doorbroken, nadat hij in april in het ziekenhuis belandde wegens een ‘medische complicatie’. Hij ontkrachtte de vele geruchten omtrent zijn opname en gaf een update over zijn gezondheid. “Ik wilde niet dat jullie me zo zagen.”

Op 13 april raakte bekend dat de Hollywoodacteur onwel werd op de filmset van de Netflixfilm ‘Back in Action’ in Atlanta. Zijn 29-jarige dochter Corinne maakte het nieuws van zijn hospitalisatie bekend: “We wilden jullie laten weten dat mijn vader in het ziekenhuis ligt na een medische complicatie.” Wat er precies aan de hand was, werd echter niet vermeld. Maar een bron liet wel al aan ‘Radar Online’ weten dat zijn leven aan een zijden draadje hing en het zeer ernstig was.

Foxx heeft zijn stilzwijgen nu doorbroken in een emotionele en openhartige video op Instagram, waarin hij iedereen bedankt voor de steun en vele berichtjes. “Ik heb iets meegemaakt waarvan ik nooit had gedacht dat ik het zou meemaken”, stak hij van wal. “Ik weet dat veel mensen aan het wachten waren op een update, maar om heel eerlijk te zijn wilde ik niet dat jullie me zo zagen”, aldus Jamie. “Ik wil dat jullie me zien lachen, grapjes zien maken of voorbij zien komen in een televisieprogramma. Ik wilde niet dat jullie me zagen met allerlei slangen en buisjes in mijn lichaam, niet wetende of ik het zou redden.”

Geruchten

Over de reden van zijn hospitalisatie vertelde hij echter niets. Wél ontkrachtte hij de vele geruchten. “Door het stilzwijgen... Dan worden er al eens dingen verspreid. Zo werd er verteld dat ik blind zou zijn, maar zoals jullie kunnen zien werken mijn ogen prima”, aldus Foxx. “Ook zeiden sommigen dat ik verlamd was, ik ben niét verlamd. Ik ging wél naar de hel en terug en mijn weg naar herstel had veel kuilen. Maar ik kom terug en ik kan werken!” Hij werd zichtbaar emotioneel. “Als jullie me vanaf nu zien en af en toe in tranen zien uitbarsten, dan is dat omdat het zwaar is geweest. Ik was echt ziek.”

(Lees meer onder de video)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Intussen is Foxx aan de beterhand en is hij weer aan het werk. Zo werd hij begin juli voor het eerst opnieuw in het openbaar gespot én werd hij vorige week voor het eerst terug voor de camera’s gesignaleerd. Dit voor de opnames van een reclame. Dat meldt de entertainmentsite ‘TMZ’.

KIJK. Jamie Foxx weer in het openbaar na gezondheidszorgen.

Lees ook: