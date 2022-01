Jamie Dornan wilde eigenlijk alleen maar comedy doen: “Maar nu speel ik enkel nog psychopaten”

“Ik hou van de verkenning die deze baan toelaat, en ik heb het gevoel dat ik daar de laatste acht jaar het beste van heb gemaakt en dingen op me heb genomen die zeker uit mijn comfortzone zijn. Ik ben van plan dat te blijven doen zolang ik een carrière mag hebben”, vertelt hij nog aan The Mirror. “Maar ik zou graag meer komedie doen. Op een gegeven moment dacht ik dat ik dat zou doen en toen kwam ‘The Fall’ en toen keken mensen voor die rollen niet meer naar mij om.” Wat hij dan graag zou willen doen? “Het zou een zesdelige reeks kunnen zijn of een grappig toneelstuk. Ik plan niet zo veel, want het is moeilijk om te plannen in deze industrie.”

Binnenkort speelt Dornan de hoofdrol in de thrillerserie ‘The Tourist’. Daarin speelt hij een man die gevolgd wordt door een tankwagenchauffeur, die vastbesloten is om hem van de weg te rijden. Later ontwaakt hij gewond in het ziekenhuis en heeft hij geen idee wie hij is. Hij moet uitzoeken waarom hij achtervolgd wordt. De serie is opgenomen in Zuid-Australië en gaat in januari 2022 in première op BBC One en HBO Max.