James Franco moet getuigen tijdens proces Johnny Depp en Amber Heard

Franco wordt er bovendien van beschuldigd dat hij een buitenechtelijke affaire met Heard gehad zou hebben in 2015, toen ze beiden op de set van ‘The Adderall Diaries’ stonden. Ook daarover zal hij ondervraagd worden in de rechtbank. Volgens de Amerikaanse media zal James vroeg in het begin van het nieuwe jaar moeten getuigen in de zaak. Voor Amber Heard staat er 50 miljoen dollar (44 miljoen euro) op het spel: zoveel geld wil Johnny als hij zijn gelijk krijgt. De acteur heeft dan ook heel wat jobs verloren vanwege het schandaal rond zijn huwelijk. Zijn rol als piraat Jack Sparrow in de ‘Pirates of the Caribbean’-films, bijvoorbeeld. En in de ‘Fantastic Beasts’-films van Warner Bros. werd zijn personage vervangen door Mads Mikkelsen.