James Corden wil stoppen met ‘The Late Late Show’: “Mijn familie heeft heimwee naar Engeland”

James heeft nog een contract dat loopt tot 2023, maar daarna zullen we hem waarschijnlijk niet meer op Amerikaanse televisie zien. James nam in 2015 het stokje over van Craig Ferguson en verhuisde speciaal voor de ‘Late Late Show’ naar de Verenigde Staten met zijn vrouw en - toen nog - twee kinderen. Inmiddels heeft hij een derde kind gekregen in 2017. De show staat bekend om grappige fragmenten, zoals Carpool Karaoke en ‘fill your guts or spill your guts’.

Dankzij het succes van de show kreeg Corden nog meer kansen in Hollywood. Hij was te zien in films zoals ‘Into The Woods’ en ‘Cats’, maar leende zijn stem ook aan animatiefiguurtjes, zoals bijvoorbeeld ‘Peter Rabbit’. Sinds kort is hij ook te zien in de Netflix-film ‘The Prom’, naast Nicole Kidman en Meryl Streep. Toch is zijn sprankelende carrière niet genoeg om hem in het land te houden, zo gaf hij deze week toe in een interview. “Ik ben beginnen nadenken over het moment dat mijn contract afloopt”, meent hij. “De kans bestaat dat ik het niet meer zal vernieuwen.”

Heimwee

De motivatie om te stoppen ligt naar verluidt in de familiesfeer. “Mijn familie heeft heimwee naar Engeland”, geeft de presentator toe. “Dat gevoel is alleen maar sterker geworden tijdens de lockdown vanwege de coronacrisis. En ik heb persoonlijk het overweldigende gevoel dat mijn familie al veel te lang naar mijn pijpen danst. Het wordt tijd dat ik in functie van hen ga leven, en niet andersom.”

“Bovendien missen we allemaal onze familie in het VK heel, héél hard. Die zien we nu bijna nooit. Onze drie kinderen zijn nog erg jong, en ik besef dat ze kleinkinderen zijn die we bij hun grootouders weghouden. Het zal dus een familiebeslissing worden in 2023.” Max (9), Carey (6) en Charlotte (3) zijn inderdaad al een hele tijd niet meer in het Verenigd Koninkrijk geweest. Eén van die gemiste grootouders in kwestie, zijn vader, staat alvast achter zijn beslissing. “Ik heb hem om advies gevraagd, en hij had er eigenlijk iets heel zinnigs over te zeggen: blijft niet té lang op één plaats hangen, dan wordt je niet afgezaagd. Het zal je carrière alleen maar ten goede komen."

Om werk zal de acteur in ieder geval niet verlegen zitten. Zijn Britse fans reageerden enthousiast op het nieuws. “Ik kan niet wachten om hem weer op de Britse televisie te zien”, schreef iemand op Twitter. “Als ik een grote tv-baas was, zou ik het nu wel weten”, reageerde een ander.

Volledig scherm James Corden en zijn vrouw Julia Carey. © Photo News

