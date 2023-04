James Corden stopt met ‘The Late Late Show’ en heeft daar dubbele gevoelens bij: “Eerlijk? Ik ben doodsbang voor wat nu komt”

CelebritiesGeen Carpool Karaoke of Fill Your Guts or Spill Your Guts meer, want talkshowpresentator James Corden (44) stopt met ‘The Late Late Show’. Een beslissing die hij al jaren overweegt, omdat hij zijn thuisland mist. Maar tegelijkertijd is hij bang dat zijn carrière nu voorbij is, zo geeft hij toe. “Ik ben doodsbang voor wat nu komt.”

Nee, de Britse James Corden stak het de voorbije jaren niet onder stoelen of banken dat hij heimwee had naar Engeland. Hij woont intussen al jaren in de VS, waar hij de enorm succesvolle ‘The Late Late Show’ presenteert. De makers van de show waren zo vastberaden om hem in dienst te houden dat ze hem 8 miljoen euro boden om nog twee jaartjes te blijven, maar dat weigerde de presentator en acteur. Zijn contract loopt af, en op 27 april presenteert hij zijn allerlaatste uitzending.

Een bitterzoet gevoel, zo geeft hij nu toe. “Ik heb enorme angstgevoelens”, zucht hij. “Wanneer ik de handdoek in de ring gooi, deze maand, kom ik in een onstabiele situatie terecht.” Naar eigen zeggen stopt hij met ‘The Late Late Show’ zodat hij terug naar Engeland kan verhuizen, en zich daar vervolgens kan focussen op theaterstukken. “Maar in feite heb ik geen idee of mensen daar nog op mij zitten wachten, en of en wanneer ik aan werk zal geraken.”

“Los daarvan voel ik een enorme drang om het achter de rug te hebben, en die talkshow eindelijk achter mij te laten. Maar ik moet bekennen dat ik me niet meer zo bang heb gevoeld sinds het moment dat ik met de show begon, en moest afwachten of mensen mijn humor wel zouden smaken. Maar die angst voor het onbekende moet ik nu opnieuw omarmen. Ik ben me er gewoon van bewust dat wat ik nu ga doen, niet vaak is gedaan. En dat veel mensen in mijn plaats iets anders zouden doen.”

“Ik kom uit de theaterwereld, begon daarna een show te schrijven voor de BBC, speelde op Broadway, verhuisde naar Amerika om daar een talkshow te presenteren, acteerde in enkele Hollywoodfilms, en nu heb ik zoiets van ‘hey, ik wil terug een theaterstuk gaan doen’. Dat is een beweging in de omgekeerde richting, dat besef ik heel goed.”

“Dus ja, dat maakt mij bang”, gaat hij verder. “Ik ben doodsbang voor wat er gaat komen. Ik verlang terug naar die theaterwereld, maar als ik volgend jaar denk: goh, ik zou zo graag nog eens een aflevering van ‘The Late Late Show’ inblikken, ga ik zó kwaad zijn op mezelf. We zullen zien... Ondanks dat alles ben ik ervan overtuigd dat ik de juiste beslissing heb gemaakt, en dat dit het goede moment is om er een punt achter te zetten.”

James is het meest succesvolle gezicht van de ‘Late Late Show’ tot nu toe. Hij nam in 2015 het stokje over van Craig Ferguson en verhuisde speciaal voor de show naar de Verenigde Staten met zijn vrouw, Julia Carey, en - toen nog - twee kinderen. Inmiddels is daar een derde kind bijgekomen in 2017. James slaagt er telkens in om de meest bekende koppen naar zijn praatbank te lokken. Zelfs prins Harry gaf zijn eerste interview sinds de Megxit aan James - nog voor hij ooit bij Oprah ging zitten.

Maar Corden voelde dat zijn hoogtepunt bij ‘The Late Late Show’ was bereikt. “We hebben heimwee”, bekende hij twee jaar geleden al. “Ik en mijn vrouw ook, maar vooral mijn kinderen.” Max (11), Carey (8) en Charlotte (5) moeten hun familie in het VK immers al lange tijd missen. “Hun grootouders zien ze bijna nooit, en ze missen dat persoonlijke contact. Iemand spreken via Zoom is toch nog iets anders. We zijn en blijven ook Britten, waardoor we in LA altijd een beetje de buitenbeentjes zullen blijven. Onze mentaliteit is anders, en we verlangen naar rust. Bovendien heb ik al veel te lang het gevoel dat mijn familie naar mijn pijpen danst, zodat ik mijn droomjob zou kunnen uitoefenen. Na al die jaren wordt het tijd dat ik iets voor hen terugdoe.”

