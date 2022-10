James Corden reageert op heisa rond restaurantbezoek: “Ik heb niets misdaan”

CelebritiesPresentator James Corden (44) verbreekt voor het eerst zijn stilzwijgen nadat hij fel bekritiseerd werd naar aanleiding van zijn onbeleefd gedrag tijdens een restaurantbezoek. “Ik denk dat het voor ons allemaal te banaal is om over te spreken.”

James werd in een interview met ‘The New York Times’ gevraagd of “alles in orde is” nadat hij onder vuur kwam te liggen naar aanleiding van zijn onbeleefde uitspraken op restaurant. Daarop reageerde Corden defensief: “Ik heb niets verkeerds gedaan. Ik voel me heel zen over de hele zaak omdat ik het zo’n stomme situatie vind.”

Hij vervolgde: “Ik denk dat het voor ons allemaal te banaal is om over te spreken. Het is een lage zet voor jou en nog lager voor jouw publicatie”, snauwde de presentator tegen de ‘New York Times’ verslaggever. James probeerde vervolgens om het incident te verlichten door te zeggen dat zo’n aanvaringen dagelijks plaatsvinden in restaurants over de hele wereld.

Kwade restauranteigenaar

Cordens verantwoording komt er nadat de 71-jarige eigenaar van het desbetreffende restaurant, Keith McNally, de ster een verbod had opgelegd - voordat hij het verbod kort daarna ongedaan maakte - om nog in zijn restaurant te eten. De eigenaar schreef op Instagram: “James Corden is een getalenteerde komiek, maar als persoon stelt hij niet veel voor.” Hij vervolgde: “Mijn restaurant Balthazar bestaat al 25 jaar en in al die tijd heb ik nog nooit zo’n onbeleefde klant meegemaakt.”

Volgens McNally was het bovendien niet de eerste keer dat Corden zich zo onbeleefd gedroeg. Enkele jaren geleden maakte de eigenaar al iets gelijkaardig mee in één van zijn voormalige restaurants Cafe Luxembourg. Ondertussen heeft de acteur wel zijn excuses aangeboden. “Hij heeft mij gebeld om zich te verontschuldigen”, aldus McNally op Instagram. “Ik heb zelf ook al veel fouten gemaakt in mijn leven, dus ik geloof in het geven van een tweede kans.” Als gevolg is de talkshowhost dan ook opnieuw welkom in het restaurant van de man.

