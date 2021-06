James Corden probeerde al 75 verschillende personal trainers uit: “Ik vertrouw ze gewoon niet”

Celebrities Zanger Liam Payne maakt korte film over zijn ervaring met alcoholver­sla­ving

14 juni Liam Payne (27) is binnenkort te zien in een korte film die gebaseerd is op zijn ervaringen bij de Anonieme Alcoholisten (AA). Daarin vertelt hij ook hoe komiek Russell Brand (46) een belangrijke rol speelde in dat proces.