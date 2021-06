James Corden past ‘Spill Your Guts’-segment aan na petitie rond racisme

In ‘Spill Your Guts or Fill Your Guts’ krijgen gasten de keuze om een moeilijke vraag te beantwoorden of een gerecht van tafel te eten. Veel van de gerechten die worden aangeboden zijn afkomstig uit Azië, maar Corden bestempelde de gerechten in het verleden verschillende keren als ‘walgelijk’.

Midden juni is Kim Saira dan ook met een petitie begonnen om het onderdeel uit de show te schrappen, omdat het aanstootgevend zou zijn voor Aziatische mensen. Wat blijkt? Heel wat mensen gaven Saira gelijk, want de petitie kreeg op een zeer korte tijd al zo’n 45.000 handtekeningen. Ondertussen bevestigde James Corden dat hij het populaire segment gaat aanpassen. “We hebben het verhaal gehoord en in de toekomst zullen we de producten in kwestie niet langer gebruiken. Onze show draait rond vreugde en liefde en we willen geen programma maken dat kwetsend is voor bepaalde mensen”, aldus Corden in een interview met Howard Stern.