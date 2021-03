James Corden op enkele weken tijd serieus afgevallen: “Ik wil mijn levensstijl veranderen voor mijn kinderen”

CelebritiesJames Corden (42) is al heel wat afgevallen sinds hij het nieuwe gezicht van de Weight Watchers werd in januari. Vorige maand maakte hij al bekend dat hij zeven kilo was afgevallen, en ook tijdens de Golden Globes eerder deze week merkten zijn fans op dat de talkshowpresentator al een kostuum in een maatje kleiner draagt.

James maakte de klik naar eigen zeggen toen hij zijn zoontje achterna liep op het voetbalveld, maar niet kon volgen. Na enkele minuten raakte hij al buiten adem. “Ik wist dat ik iets aan mijn gewicht moest doen”, bekende hij vorige maand. “Ik wil gezonder zijn voor mijn gezin. Ik ben op vijf weken tijd al zo’n zeven kilo verloren. Wacht maar af, tegen deze tijd volgend jaar ben ik net zo gespierd als The Rock!”

Ook de voorbije weken heeft Corden zijn goede voornemen duidelijk niet links laten liggen. Paparazzo legden zijn nieuwe figuur vast op de gevoelige plaat: een heel verschil wanneer je die nieuwe kiekjes vergelijkt met oude foto’s van de ‘The Late Late Show’-gastheer. Zijn fans schatten dat hij die mijlpaal van zeven kilo al lang gepasseerd is, en nu eerder in de buurt van 10 of 15 kilo gewichtsverlies zit.

“Mijn vrouw heeft me enorm geholpen”, aldus Corden. “Dankzij al het lekkere maar gezonde eten dat ze voor mij gemaakt heeft, werd het veel gemakkelijker om op mijn gewicht te letten. Ook mijn lidmaatschap bij de Weight Watchers was belangrijk, want ik ben er nog nooit in geslaagd om in mijn eentje af te vallen. Elk jaar rond januari verkondig ik aan iedereen die het wil horen dat ik op dieet ga. Maar ik heb er nog nooit écht werk van gemaakt, tot vandaag dan. Ik ben vastberaden om hiermee verder te gaan tot ik er fit en gezond uitzie.”

James focust zich nu op zijn voeding, sport, een gezonde mindset en voldoende slaap. “Ik wil mijn levensstijl veranderen en beter doen voor mijn familie en mijn kinderen. Ik wil niet moe wakker worden, of me schamen wanneer ik mijn zoon drie minuten achternaloop. Als 2020 ons iets geleerd heeft, is het wel dat zelfzorg een prioriteit hoort te zijn.”

Nakende verhuis

Niet alleen op vlak van gezondheid gaat het bijzonder goed met Corden. De Brit, die naar Amerika verhuisde om er zijn talkshow te presenteren, bevindt zich op het hoogtepunt van zijn carrière. Corden heeft vandaag 57 miljoen euro op zijn bankrekening staan. Dat is twee keer zoveel als zijn saldo in 2015, toen hij voor het eerst bij ‘The Late Late Show’ aan de slag ging. James nam toen het stokje over van Craig Ferguson.

Vorige week wist James zelfs prins Harry te strikken voor diens eerste grote interview in de States. Een schokkende maar hilarische reportage die nog even in het collectieve geheugen zal blijven hangen. Toch overweegt Corden om terug naar zijn thuisland te trekken. “Ik mis het Verenigd Koninkrijk”, geeft hij toe. “En mijn gezin ook. Mijn kinderen missen hun grootouders, die daar nog wonen. Mijn familie heeft naar mijn gevoel al veel te lang naar mijn pijpen gedanst. Het wordt tijd dat ik iets voor hen terugdoe.”

Dat zou een nachtmerrie zijn voor zijn Amerikaanse werkgevers, maar de Britse zenders zitten al handenwrijvend op hem te wachten. “James zal zich geen zorgen hoeven maken om een job”, aldus insiders. “Hij weet heel goed dat zowat elk Brits netwerk hem maar al te graag zijn eigen talkshow zou geven."

