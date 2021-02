James Corden belooft zijn fans af te vallen: “In 2022 ben ik zo gespierd als The Rock”

“In 2022 ben ik zo gespierd als The Rock”, het zijn grote woorden van een al even grote ster. Tijdens een virtueel event op de Facebookpagina van Weight Watchers sloot James Corden een pact met Oprah Winfrey, de host van het event. Hij beloofde in 2022 te kunnen pronken met een compleet afgetraind lichaam. Corden vertelde dat hij al aan het sporten ging met zijn vrouw, maar hij gaf ook toe dat die training niet altijd van een leien dakje liep. “Ik haat sporten. Mijn vrouw stippelt geregeld een parcours uit dat we samen joggen. Ik loop er dan een hele tijd over te klagen”, zei hij.

James Corden is sinds kort ook de nieuwe ambassadeur van WW en dat is niet toevallig. Hij ondernam op eigen houtje al ettelijke pogingen om iets aan zijn gewicht te doen, maar altijd tevergeefs. Tot nu, dus. De presentator is vastberaden in zijn opzet te slagen. “Ik wil mijn levensstijl veranderen en beter doen voor mijn familie en mijn kinderen. Ik wil niet moe wakker worden, of me schamen wanneer ik mijn zoon drie minuten achternaloop”, zei hij daarover. Corden wil dit jaar gebruiken om weer gezond te worden. “Als 2020 ons iets geleerd heeft, is het wel dat zelfzorg een prioriteit hoort te zijn. Daarom belde ik Weight Wachters, omdat ik geloof dat zij de tools in handen hebben om me te helpen veranderen”.